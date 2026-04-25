"Au bout de l'enquête" : L'affaire Bernadette Benaym samedi 25 avril 2026 sur France 2

Samedi 25 avril 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Bernadette Benaym.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Bernadette Benaym, la veuve et le jardinier (inédit)

C’est une belle maison avec vue sur mer dans le golfe de Saint-Tropez. Au cœur de l'été 2014, la riche veuve qui habitait les lieux est retrouvée égorgée sur sa terrasse. La longue enquête va révéler la haine que lui vouaient certains de ses proches.

Un film de Charlotte Leloup.

15:00 • Affaire Luc Tangorre, la force du déni (1/2)

Tout le monde le présentait comme une victime d’erreur judiciaire… il était en fait un champion de la récidive. Au tournant des années 80, Luc Tangorre aura réussi à flouer tout le gratin intellectuel français, jusqu’au président de la République ! Pourtant, son parcours criminel est celui d’un violeur en série ayant fait plus d’une vingtaine de victimes en près de 40 ans.

16:00 • Affaire Luc Tangorre, la force du déni (2/2)

En 1987, Luc Tangorre est gracié par le président de la République François Mitterrand. Ses soutiens, qui ont défendu son innocence, exultent. Marguerite Duras va même l’héberger quelque temps dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés. Quelques mois plus tard, un nouveau crime va faire s'effondrer la théorie de l’erreur judiciaire.

Un film d’Hélène Gauthier.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.