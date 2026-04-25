recherche
Magazines

"13h15 le samedi" : Le frappeur de Goudelin, ce 25 avril 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 215
"13h15 le samedi" : Le frappeur de Goudelin, ce 25 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 25 avril 2026 sur France 2, « Le frappeur de Goudelin », un document qui relate une affaire mystérieuse et inquiétante qui se déroule depuis trois ans dans le village de Goudelin, dans les Côtes-d'Armor.

Dans un village des Côtes-d'Armor, un rôdeur attend le creux de la nuit pour tambouriner aux portes des habitantes. Malgré la mobilisation des gendarmes, l'individu poursuit depuis trois ans son harcèlement, sans pour l'instant avoir été démasqué.

Le magazine "13h15 le samedi" s'est plongé dans une étrange affaire : un mystérieux rôdeur qui menace et trouble le sommeil des habitants de Goudelin, un paisible village des Côtes-d'Armor. Ce fantôme frappe inlassablement aux portes et aux volets des femmes qui vivent seules.

Alors les rumeurs empoisonnent la vie du bourg. Qui les harcèle ? Pourquoi un tel acharnement ? Depuis trois ans, le mystérieux "frappeur" échappe aux traques des gendarmes et des habitants du village, excédés.

Un document signé Florence Helleux avec Henri Desaunay, Manon Descoubès et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar / Auxyma.

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 11:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Thalassa, aventures extrêmes&quot; en Islande, voyage au centre de la mer, lundi 27 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

"Thalassa, aventures extrêmes" en Islande, voyage au centre de la mer, lundi 27 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

25 avril 2026 - 12:25

Sur le même thème...

&quot;Thalassa, aventures extrêmes&quot; en Islande, voyage au centre de la mer, lundi 27 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

"Thalassa, aventures extrêmes" en Islande, voyage au centre de la mer, lundi 27 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

25 avril 2026 - 12:25

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 25 avril 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 25 avril 2026, les invités reçus par Léa Sala…

24 avril 2026 - 19:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...