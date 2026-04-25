"13h15 le samedi" : Le frappeur de Goudelin, ce 25 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 25 avril 2026 sur France 2, « Le frappeur de Goudelin », un document qui relate une affaire mystérieuse et inquiétante qui se déroule depuis trois ans dans le village de Goudelin, dans les Côtes-d'Armor.

Dans un village des Côtes-d'Armor, un rôdeur attend le creux de la nuit pour tambouriner aux portes des habitantes. Malgré la mobilisation des gendarmes, l'individu poursuit depuis trois ans son harcèlement, sans pour l'instant avoir été démasqué.

Le magazine "13h15 le samedi" s'est plongé dans une étrange affaire : un mystérieux rôdeur qui menace et trouble le sommeil des habitants de Goudelin, un paisible village des Côtes-d'Armor. Ce fantôme frappe inlassablement aux portes et aux volets des femmes qui vivent seules.

Alors les rumeurs empoisonnent la vie du bourg. Qui les harcèle ? Pourquoi un tel acharnement ? Depuis trois ans, le mystérieux "frappeur" échappe aux traques des gendarmes et des habitants du village, excédés.

Un document signé Florence Helleux avec Henri Desaunay, Manon Descoubès et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar / Auxyma.