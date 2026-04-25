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"Grands Reportages" : Quand la vie passe en audience, samedi 25 avril 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 210
"Grands Reportages" : Quand la vie passe en audience, samedi 25 avril 2026 sur TF1

Samedi 25 avril 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Quand la vie passe en audience » un document inédit réalisé par Ludivine Favrel qui explore les coulisses de la justice civile au tribunal d'Arras.

C’est la justice du quotidien, celle à laquelle tous les Français sont un jour confrontés. Divorces, gardes d’enfants, placements sous tutelle… La justice civile représente 75% des affaires du tribunal d’Arras.

Pendant un an, une équipe de "Grands Reportages" a été exceptionnellement autorisée à filmer le quotidien de trois magistrats.

Marion Mourand De Wolf est juge aux affaires familiales depuis quatre ans. Divorce, pension alimentaire, garde d'enfants… elle est le dernier recours quand un couple se déchire. Comment arbitrer quand il n'y a pas de coupable, simplement des vies abîmées ?

Élise Huerre, juge des contentieux de la protection, reçoit ceux qui ne peuvent plus gérer leur quotidien. Ce jour-là, une femme victime d'abus de faiblesse a dilapidé plusieurs milliers d'euros. La mise sous tutelle s'impose pour la protéger d'elle-même.

Au pôle social, la juge Alexia Garnaud doit juger une quarantaine d'affaires en une seule après-midi, avec des personnes brisées par le travail et la maladie, en conflit avec les organismes sociaux.

Une immersion exceptionnelle, dans la justice du quotidien, celle des affaires « où il n'y a pas mort d'homme ».

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