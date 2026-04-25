"Thalassa, aventures extrêmes" en Islande, voyage au centre de la mer, lundi 27 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 27 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Thalassa, aventures extrêmes" dans lequel Diego Buñuel va vous faire découvrir l'Islande comme vous ne l'avez jamais vue.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette deuxième saison de Thalassa invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue.

Elles promettent de l’évasion, des frissons et des rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde, méconnu et fragile.

Islande, voyage au centre de la mer

L’Islande vit au rythme des pulsations de la mer et de la Terre. Posée sur la ligne de fracture des plaques tectoniques de l’océan Atlantique, l’île est un laboratoire unique des forces de la nature. Ici, tout est contraste : le cercle polaire et le Gulf Stream, les glaciers immenses et les volcans en fusion, l’océan déchaîné et les sources chaudes bienfaisantes.

Ce n’est pas un hasard si Jules Verne choisit déjà en 1864 de situer son roman d’aventures Voyage au centre de la Terre en Islande. Plus de 150 ans plus tard, l’île est toujours faite de ce puissant mélange de mystère, d’isolement et d’imprévisible.

Son peuple insulaire a appris à composer avec la puissance d’une nature à la fois généreuse et implacable, une nature qui nourrit, réchauffe, mais qui peut aussi tout balayer en quelques heures…

De Reykjavik, la capitale la plus septentrionale d’Europe, à Akureyri dans le nord de l’île, en passant par le port de Grindavik évacué après une série d’éruptions volcaniques, Diego Buñuel vous fait découvrir l’Islande comme vous ne l’avez jamais vue.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Thalassa, aventures extrêmes : Bahamas, le royaume des requins".

Extrait vidéo

En Islande, c’est la nature qui commande.

Face aux séismes, aux éruptions volcaniques, aux coulées de lave, la leçon de résilience des islandais.

C’est le phare de l’extrême, l’un des plus isolés de la planète !

Bienvenue sur Thrindrangar au large de l’Islande...

24 h dans le quotidien (extrême) des pêcheurs islandais