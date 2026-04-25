"C à vous" samedi 25 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 25 avril 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 25 avril 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Présidentielle 2027 : déjà le coup d’envoi ?

Alain Duhamel, éditorialiste, essayiste et auteur du livre “Les politiques, portraits et croquis” aux éditions de l’Observatoire.

Tchernobyl : il y a 40 ans, la pire catastrophe nucléaire de l’histoire.

Noël Mamère, ancien journaliste.

David Korn-Brzoza, réalisateur du documentaire « Tchernobyl, une tragédie sans fin » le 28 avril sur France 2.

20:00 C à vous, la suite

François Cluzet et Reem Kherici pour le film “Pour le plaisir”, en salle le 6 mai.

Sofiane Pamart pour son album “Movie” et son concert au Stade de France le 17 avril 2027.