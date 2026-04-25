"28 minutes" samedi 25 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 25 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Karima Brikh, éditorialiste à Radio-Canada dans l’émission “Zone Info”,

Aysegul Sert, journaliste turco-américaine et professeure à l’école de journalisme de Sciences Po,

Daniele Zappalà, correspondant du quotidien "Avvenire" et docteur en géopolitique,

Nicolas Vadot, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Corruption en Afrique, guerre en Iran : le pape Léon XIV, défenseur des sans voix ou donneur de leçons ?

Le pape Léon XIV a clôturé son voyage en Afrique au cours duquel il a visité l’Algérie, le Cameroun, l’Angola et la Guinée équatoriale. Il y a vivement dénoncé la tyrannie, la corruption et l’absence de liberté. Il s’était également opposé à Donald Trump au sujet de la guerre en Iran début avril.

Peut-on encore gagner une élection sans inviter les électeurs dans sa chambre à coucher ?

Depuis plusieurs semaines, certains candidats à l’élection présidentielle affichent leur vie privée. Jordan Bardella a fait la une de “Paris Match” aux côtés de Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Gabriel Attal a, quant à lui, publié “En homme libre”, qui raconte notamment son histoire d’amour avec Stéphane Séjourné.

Renaud Dély reçoit Alain Gomis, réalisateur franco-sénégalais, qui présente son dernier film, “Dao”, en salles le 29 avril. En naviguant entre la France et la Guinée-Bissau, le passé et le présent, il s’intéresse à la double culture.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins belges. Les citoyens ont été invités à se doter d’un kit d’urgence permettant de vivre en autonomie pendant trois jours en cas de guerre ou de catastrophe climatique.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Roumen Radev, le nouveau premier ministre bulgare. Sa position pragmatique vis-à-vis de la Russie interroge sur le rôle qu’il occupera au sein de l’Union européenne.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision américaine qui s’intéresse à de mystérieuses disparitions de scientifiques américains liés à la recherche sur le nucléaire et l’aérospatiale.

Natacha Triou nous invite à méditer sur notre besoin de savoir d’où l’on vient.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.