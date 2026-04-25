"C dans l'air" samedi 25 avril 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 25 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 25 avril 2026, Aurélie Casse reçoit Adèle Haenel, actrice et Me Anouck Michelin, son avocate, du barreau de Paris.

Adèle Haenel s'exprime pour la première fois dans une interview télévisée à propos de la condamnation en appel de Christophe Ruggia. Le cinéaste a été condamné en appel ce vendredi 17 avril à cinq ans de prison dont deux fermes sous bracelet électronique, pour agressions sexuelles à l’encontre de l’actrice lorsqu’elle était âgée de 12 à 14 ans.

Accompagnée de son avocate, Me Anouck Michelin, elles reviendront ensemble sur ce procès qui s'est ouvert en décembre 2024. Son avocate a-t-elle réussi à convaincre Adèle Haenel, au départ très sceptique, de l'importance de cette action en justice ? Quel bilan tirent-elles de ce procès ? Si la page judiciaire se tourne, la comédienne dénonce toujours le fait qu'on lui a volé son enfance. L'actrice qui a, depuis, décidé d'arrêter le cinéma, dit désormais consacrer le reste de sa vie à lutter pour la justice et les droits humains.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Romuald Sciora, essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS.

André Kaspi, historien, spécialiste des États-Unis.

Mathilde Fontez, journaliste scientifique-rédactrice en chef d'Epsilon.

Sylvain Maisonneuve, auteur du livre “Ovnis, l’enquête déclassifiée”.

Le thème de l'émission :

La légende des ovnis relancée ? Invité il y a quelques semaines dans un podcast, l’ex-président américain Barack Obama a évoqué la possibilité d’une vie extraterrestre, avant de préciser qu’il n’avait jamais eu accès à la moindre preuve concrète durant son mandat. Une déclaration qui a ravivé un débat aussi ancien que fascinant. Dès 1947, l’incident de Roswell avait déjà alimenté les théories les plus insolites.

Aujourd’hui, ces spéculations intriguent jusqu’à la tête du gouvernement américain actuel. Le vice-président américain JD Vance a promis d'étudier en détail les informations dont disposent les autorités sur les ovnis, qu’il décrit comme des « démons ». « Il me reste encore trois ans comme vice-président. J'irai au fond des dossiers », a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, des disparitions et des décès en série dans le monde scientifique ont également alimenté les spéculations jusqu'à déclencher une enquête du FBI en collaboration avec les ministères de l'Energie et de la Guerre. Si aucun lien n'a été établi entre ces affaires, dont certaines remontent à plusieurs années, l’inquiétude grandit sur une possible atteinte à la sécurité nationale.

En France, le sujet est pris au sérieux. Le Geipan, un groupe d'investigation sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, recueille, depuis plus de 40 ans, des témoignages. Adossée au Cnes, l'agence spatiale française, cette petite structure civile basée à Toulouse a été créé en 1977 à l'initiative de Claude Poher, un scientifique français. Sa mission : l'étude des phénomènes spatiaux non identifiés. Au total, plus de 9.000 témoignages rapportant de tels phénomènes à travers la France ont été recueillis depuis la création du bureau.

Ces dernières semaines, l’actualité spatiale a été particulièrement dense. La mission Artémis II de la Nasa, effectuée début avril, a vu quatre astronautes faire le tour de la Lune pour la première fois en plus d'un demi-siècle. De son côté, SpaceX multiplie les projets ambitieux en vue de missions habitées vers Mars. Dans le même temps, la Chine accélère ses propres initiatives pour atteindre la Lune. Dans ce contexte de conquête et de compétition stratégique, l’espace redevient un enjeu central.

Pourquoi les ovnis fascinent-ils toujours autant l’opinion publique ? Sont-ils devenus un enjeu de sécurité nationale aux États-Unis ? Le programme Artemis marque-t-il une nouvelle ère dans la conquête spatiale ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.