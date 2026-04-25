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"Sept à Huit" dimanche 26 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 262
"Sept à Huit" dimanche 26 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 26 avril 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Chasse aux trésors

Sept à Huit vous emmène à l'Isle-sur-la-Sorgue, la mecque des mordus de brocantes.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le procès des agresseurs présumés de Lorenzo

Les six agresseurs présumés de Lorenzo, devenu tétraplégique après une bagarre, ont comparu le 7 avril dernier devant la cour criminelle de l’Hérault, à Montpellier.

Casinos et spectacles XXL

Sept à Huit vous emmène à la découverte de Macao, le Las Vegas chinois qui cultive la démesure.

19:30 Le portrait de la semaine 

Laurent Voulzy se livre comme jamais

À 77 ans, Laurent Voulzy publie, sous la plume de sa compagne Isaure qui l’aide à se raconter, un récit autobiographique. Lui, qui nous accompagne depuis tant d’années, s’était jusque-là peu dévoilé.

Le chanteur et auteur-compositeur nous accueille chez lui, à Joinville-le-Pont, sur les bords de Marne où il a passé l’essentiel de sa vie, c’est son ancrage. Lui qui a écrit un livre, des chansons et signé une tournée dans les églises et les cathédrales, nous emmène également à Saint-Roch à Paris.

Et puis, nous ferons la connaissance d'Isaure Le Faou, sa jeune compagne.

Ensemble, ils publient « Caché derrière », aux éditions Le Cherche-Midi.

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 20:00
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