"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 26 avril 2026 sur France 3

Dimanche 26 avril 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Aurore Bergé, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

12:10 Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et président de La France humaniste

Au sommaire :

La vie quotidienne des Français, qu’ils soient ou non en vacances, semble rythmée par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Prix du carburant, pouvoir d’achat en berne, aides ciblées annoncées chaque semaine par le gouvernement et de plus en plus, c’est désormais le long terme de la crise qui est envisagée. Que faire pour tenir ?

Que faire aussi pour se lancer dans une campagne présidentielle quand l’horizon semble aussi incertain ? Quand de nouveaux candidats se lancent, d’autres se préparent...

Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de L'Express.