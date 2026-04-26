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"Grands reportages" : Héritages familiaux, cadeau ou fardeau ? dimanche 26 avril 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 239
"Grands reportages" : Héritages familiaux, cadeau ou fardeau ? dimanche 26 avril 2026 sur TF1

Dimanche 26 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Héritages familiaux : cadeau ou fardeau ? » un document inédit réalisé par Elisabeth Bonnet-Katz.

Un héritage est censé faire plaisir à celui qui le reçoit. Or, il arrive qu'il soit un fardeau, un cadeau empoisonné qui vous ruine la vie.

Que faire quand on vous a légué des biens qu'il vous est difficile d'assumer ? Comment se battre pour les conserver ou au contraire, comment se défaire d'une succession-fardeau ? Car les héritages sont bien plus que des histoires d'argent.

Ce sont des histoires de famille enfouies, parfois douloureuses, qui remontent à la surface, à la faveur du décès d'un proche.

Michelle découvre au décès de son mari plus d'un million d'euros de dettes. Même après avoir renoncé à la succession, elle reste redevable des dettes fiscales et se bat chaque jour.

Sophie a reçu en donation un château près de Saint-Étienne. Les travaux ont explosé : de 550 000 euros au départ, à plus de deux millions. Son mari est parti, elle a quitté son emploi, mais s'est installée au château avec un rêve : lui redonner son lustre du 19ème siècle.

Sandrine hérite d'un appartement enseveli sous des milliers d'objets de brocante laissés par son père. Elle tente d'en tirer le meilleur parti.

Brigitte, elle, est enlisée depuis des années dans une guerre de succession avec ses sœurs, au sujet de biens qu'elle ne peut ni vendre ni assumer. Arrivera-t-elle à en tirer parti lors d'une grande vente aux enchères ?

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