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"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 26 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 241
"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 26 avril 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 26 avril 2026 sur France 2, le quatrième épisode de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

"13h15 le dimanche" est allé à la rencontre des Français pour avoir leur regard sur l’actualité, et se pencher sur leurs combats du quotidien, avec la guerre de l’énergie qui s’invite et se répercute sur les prix, de l’essence comme des produits courants.

Saison 13  Épisode 4

Baptiste s’est installé à Dahouet, en Bretagne, il y a an. Il termine sa première saison de pêche de Saint-Jacques, mais avec le coût de chaque sortie en mer qui s'alourdit, va-t-il réussir à aller jusqu'au bout ?

Depuis quatre semaines, Laurent a ouvert son restaurant avec un concept : un menu anti-crise à 10 euros. Est-ce qu'il fait le plein ?

Les urgences de Nîmes, quant à elles, ne désemplissent pas.

Qu’a-t-on fait de nos rêves de jeunesse ? Jacky a décidé d’en réaliser un en relançant la mythique marque Mobylette, d’autres vont à la rescousse des bébés phoques échoués dans le Pas-de-Calais.

Un épisode signé Vincent Rochefeuille, Céline Marchand, coordonné par Edouard Mounier.

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 10:36
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