"C Politique" dimanche 26 avril 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 26 avril 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 26 avril 2026 :

Accélération de l'Histoire • Avons-nous perdu le contrôle ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Christophe Bouton, professeur de philosophie à l’université Bordeaux-Montaigne.

Florence Gaub, chercheuse franco-allemande, experte en sécurité et futurologue.

Loïc Hecht, journaliste, spécialiste de la Silicon Valley.

Albert Moukheiber, scientifique, docteur en neurosciences.