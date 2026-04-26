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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 26 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 134
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 26 avril 2026 sur France 2

Dimanche 26 avril 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 26 avril 2026 :

L'entretien Meryl Streep

En cinquante ans de carrière, Meryl Streep est devenue une actrice hors norme, capable d’incarner des femmes de tous les univers dans des films sombres comme dans des comédies populaires.

À travers ses rôles dans Kramer contre Kramer, Le Choix de Sophie, Sur la route de Madison, Le diable s’habille en Prada, Mamma Mia !, ou encore La Dame de fer, elle a montré sa capacité à s’effacer derrière les personnages en leur donnant une intense humanité.

À l’occasion de la sortie, le 29 avril, de la comédie « Le diable s’habille en Prada 2 », réalisée par David Frankel, "20h30 le dimanche" raconte l’histoire d’une comédienne admirée, avant de la retrouver à Londres face à Laurent Delahousse et en compagnie de Stanley Tucci, son partenaire dans le film.

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 15:43
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&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 26 avril 2026 sur France 2

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26 avril 2026 - 15:41

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