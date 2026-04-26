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"Bonjour ! Avec vous" lundi 27 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 282
"Bonjour ! Avec vous" lundi 27 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 27 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 27 avril 2026 :

Aides pour rouler : êtes-vous concernés ?

Gros rouleurs, chèques, leasing social électrique… Christophe Beaugrand fera le point sur les coups de pouce du gouvernement en compagnie de l'expert éco, Pascal Perri.

La naturopathie : comment s’y retrouver ?

Margot Brunet répondra à toutes vos questions, elle a enquêté sur le sujet et sort ce livre « Naturopathie, l’imposture scientifique ».

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 21:17
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