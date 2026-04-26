"Bonjour ! Avec vous" lundi 27 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 27 avril 2026 :
Aides pour rouler : êtes-vous concernés ?
Gros rouleurs, chèques, leasing social électrique… Christophe Beaugrand fera le point sur les coups de pouce du gouvernement en compagnie de l'expert éco, Pascal Perri.
La naturopathie : comment s’y retrouver ?
Margot Brunet répondra à toutes vos questions, elle a enquêté sur le sujet et sort ce livre « Naturopathie, l’imposture scientifique ».
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous