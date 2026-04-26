"Les maternelles XXL" lundi 27 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 27 avril 2026 :
- J’avais une peur panique d’accoucher
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Des résidentes d’Ehpad à la crèche…
- Vrai-faux sur le bassin des femmes enceintes
- Pour ou contre les bébés chez l’ostéopathe ?
- Manon, 14 ans, participe à un casting…
- Suis-je un parent à la hauteur ?
- Les courses, une tâche toujours aussi genrée
- Je gâte trop mes enfants
- Tété, son enfance, ses enfants…