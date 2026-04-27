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"Ça commence aujourd'hui" lundi 27 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 196
"Ça commence aujourd'hui" lundi 27 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 27 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 De famille XXL… à couple en tête à tête !

Après des années de bruit et de vie à plusieurs, leur maison est redevenue calme. Le passage d'une famille XXL au tête-à-tête est un grand changement. Comment retrouver ses marques quand les enfants s'en vont ?

15:05 Elles vivaient à la rue quand elles se sont retrouvées enceintes

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau deux invitées qui vivaient dans la rue lorsqu’elles ont appris leur grossesse.

À 17 ans, par amour et contre ses parents, Manon se retrouve à la rue avec son compagnon violent et plus âgé qu’elle. Deux ans plus tard, elle tombe enceinte et accouche prématurément à 7 mois de grossesse. Son fils est placé lorsqu’il était âgé de 15 mois, et ce fut pour Manon le déclic dont elle avait besoin pour s’en sortir.

Adolescente et en rébellion contre sa mère, Jessica, alors sous l’emprise de son compagnon de l’époque, a préféré plonger avec lui plutôt que de le quitter. Vivant dans la rue, c’est l’électrochoc lorsqu’elle apprend sa grossesse. Elle a alors réalisé qu’il lui fallait s’en sortir, si ce n’est pour elle, alors pour son enfant.

Dernière modification le lundi, 27 avril 2026 10:31
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