"La grande librairie" mercredi 29 avril 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 29 avril 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 29 avril 2026 :

Fabrice Luchini pour son spectacle « L’Art du portrait selon Cioran » au théâtre de l’Atelier à Paris.

Le comédien consacre son nouveau spectacle à Emil Cioran dont il a découvert, il y a quelques années, son Anthologie du portrait. De Madame du Deffand, à Saint Simon mais aussi Alexis de Tocqueville, il raconte ces génies français. Cette lecture est nourrie par les Cahiers de Cioran qui révèle un écrivain totalement différent de l’image du désespéré, un homme drôle, totalement malheureux mais vivant.

Raphaël Gaillard pour son livre « L'Âme d'une épée - Discours de réception à l'Académie française » (Grasset)

Ce volume reprend le discours de réception à l’Académie française de Raphaël Gaillard, prononcé le 22 mai 2025, suivi de la réponse de Monsieur Pascal Ory. Comme le veut la tradition, ces deux textes sont précédés du discours de remise de l’épée, prononcé par Florence Delay et des interventions lors de la cérémonie de remise de l’épée.

Camille Charvet pour son livre « Les assoiffés » (Grasset)

Camille Charvet est psychiatre. En s’appuyant sur l’histoire des patients qu’elle reçoit, elle montre que l'addiction ne peut plus être envisagée comme un simple désordre comportemental ou une maladie du cerveau. Pour la comprendre, elle s’intéresse au circuit de la récompense comme à la philosophie antique, aux traumatismes de l'enfance et aux injonctions contemporaines de performance, à notre besoin de lien.

Terreur Graphique pour sa BD « L’Addiction, s’il vous plaît » (Casterman)

Cette BD est bien plus qu’un témoignage : c’est une plongée sans filtre dans le combat de Terreur Graphique contre l’alcool. Avec une sincérité rare, l’auteur explore toutes les dimensions de cette addiction : héritage familial, blessures enfouies, quête de reconnaissance, pression sociale, influence de la pop culture… Entre humour noir, lucidité implacable et émotions à vif, il signe une œuvre aussi drôle que déchirante, où chaque page sonne juste.

Melvin Mélissa pour son livre « Une pieuvre au plafond » (Rivages)

Sibylle et Simon mènent une vie marginale, faite d’art et d’excès. Leur quotidien oscille entre élans artistiques et angoisses du lendemain. Lorsqu’ils rencontrent Haroun, leur relation prend un nouveau tournant. Ensemble, ils décident de former un trio qui défie les normes établies. Mais, pour avancer, Sibylle et Simon doivent d’abord affronter leur dépendance à la drogue et les traumatismes du passé. Melvin Mélissa brosse le portrait mordant et poétique de survivants qui réinventent leur existence.