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"28 minutes" lundi 27 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 172
"28 minutes" lundi 27 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 27 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 27 avril 2026 :

Né sous X, il part à la recherche de sa mère biologique… et la retrouve !
Anthony Feneuil, né sous X, raconte dans "Rien de caché" (Bayard) sa quête pour retrouver sa mère biologique. Ses recherches, entamées il y a cinq ans après une découverte administrative, lui ont permis de remonter jusqu’à cette femme. Son récit interroge le droit de connaître ses origines ou encore les silences de l’adoption.

Anthony Feneuil est l'invité d'Élisabeth Quin.

Malgré la guerre, les Européens doivent-ils activer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE ?
Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, la question de son adhésion à l’Union européenne est revenue lors du sommet européen à Chypre qui s'est tenu les 23 et 24 avril. Après avoir obtenu un prêt historique de 90 milliards d’euros, Volodymyr Zelensky demande l'ouverture prochaine des négociations d’adhésion, ainsi qu'une date claire pour l’intégration de l’Ukraine. Candidate depuis 2022, elle a vu son dossier bloqué par la Hongrie, mais le récent changement de gouvernement à Budapest pourrait lever ce veto. Pourtant, l’adhésion pose d’immenses défis : l’Ukraine, superpuissance agricole et militaire, compte 30 millions d’habitants et rencontre des problèmes en matière de corruption. Pour Zelensky, une adhésion rapide serait une récompense pour un pays qui "défend définitivement l’Europe" et un levier pour négocier un compromis territorial avec Moscou.

Xavier Mauduit revient sur l’évacuation de Donald Trump après des tirs lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi.

Marie Bonnisseau raconte l'histoire du "fumoir de l’Élysée", chef-d’œuvre du design des années 1970 signé Pierre Paulin.

Dernière modification le lundi, 27 avril 2026 15:28
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