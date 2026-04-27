"Bonjour ! Avec vous" mardi 28 avril 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mardi 28 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 28 avril 2026 :

Radars : avez-vous changé votre conduite ?

On voit de plus en plus de radars sur le bord des routes ! Vous vous êtes fait flasher ? Mais QUels sont vos droits ?

Maître de Caumont, avocat expert dans l’automobile vous répondra en direct.

Le sucre : tous accros ?

Desserts, gâteaux, viennoiserie, bonbons… pourquoi ressentons-nous ces « pulsions sucrées » ? Et surtout comment s’en libérer ?

Eva Vacheau, biologiste et nutritionniste auteure du livre « Pulsions sucrées - Les comprendre pour enfin s'en libérer » vous répondra en direct.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous