"Ça commence aujourd'hui" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Ils se sont mariés quelques jours avant la mort
Se marier alors que la fin est proche : c'est le choix bouleversant de nombreux couples confrontés à la maladie ou à l'accident. En se disant « oui » à quelques jours seulement de la mort, ils transforment leurs adieux en un dernier acte d'engagement. Pourquoi choisir de s’unir si près de la fin ?
15:05 Ils ont été victimes d'un gang de mineurs
Faustine Bollaert accueille sur le plateau trois invités qui acceptent de partager leurs histoires poignantes, touchant des jeunes à peine sortis de l’adolescence, mais déjà plongés dans une violence extrême.
Le petit frère d'Adama a été tué à coups de couteau en 2011 lors d’une bagarre de rue. Submergé par la colère et la douleur, il a choisi de venger Sada en se laissant emporter par la violence. Après sa sortie de prison, il a pris la décision de transmettre les leçons qu’il a apprises en luttant contre cette violence. Il a fondé l'association "Sada" dans l'espoir de sauver ceux qu'il appelle "nos petits frères".
Hannah a été violemment agressée à l'âge de quinze ans par deux jeunes filles du même âge pour le vol de son téléphone. Elle en garde aujourd'hui un syndrome du trouble post-traumatique avec lequel elle vit encore avec difficulté.
Damien et ses collègues gendarmes ont subi une agression d'une rare violence lors d'une mission en Nouvelle-Calédonie. Il a été touché par balles près de la colonne vertébrale. Le tireur et ses complices avaient entre treize et dix-huit ans. Damien vit encore à présent avec des séquelles physiques et neuropathiques.