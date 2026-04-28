recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 avril 2026 235
"Ça commence aujourd'hui" mardi 28 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 28 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils se sont mariés quelques jours avant la mort

Se marier alors que la fin est proche : c'est le choix bouleversant de nombreux couples confrontés à la maladie ou à l'accident. En se disant « oui » à quelques jours seulement de la mort, ils transforment leurs adieux en un dernier acte d'engagement. Pourquoi choisir de s’unir si près de la fin ?

15:05 Ils ont été victimes d'un gang de mineurs

Faustine Bollaert accueille sur le plateau trois invités qui acceptent de partager leurs histoires poignantes, touchant des jeunes à peine sortis de l’adolescence, mais déjà plongés dans une violence extrême.

Le petit frère d'Adama a été tué à coups de couteau en 2011 lors d’une bagarre de rue. Submergé par la colère et la douleur, il a choisi de venger Sada en se laissant emporter par la violence. Après sa sortie de prison, il a pris la décision de transmettre les leçons qu’il a apprises en luttant contre cette violence. Il a fondé l'association "Sada" dans l'espoir de sauver ceux qu'il appelle "nos petits frères".

Hannah a été violemment agressée à l'âge de quinze ans par deux jeunes filles du même âge pour le vol de son téléphone. Elle en garde aujourd'hui un syndrome du trouble post-traumatique avec lequel elle vit encore avec difficulté.

Damien et ses collègues gendarmes ont subi une agression d'une rare violence lors d'une mission en Nouvelle-Calédonie. Il a été touché par balles près de la colonne vertébrale. Le tireur et ses complices avaient entre treize et dix-huit ans. Damien vit encore à présent avec des séquelles physiques et neuropathiques.

Dernière modification le mardi, 28 avril 2026 10:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Corporate&quot; avec Céline Sallette & Lambert Wilson sur France 4 jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

"Corporate" avec Céline Sallette & Lambert Wilson sur France 4 jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

28 avril 2026 - 11:19

Sur le même thème...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

28 avril 2026 - 11:09

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

28 avril 2026 - 11:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...