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Coupe du Monde : Pays-Bas / Japon en direct sur M6 dimanche 14 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 juin 2026 209
Coupe du Monde : Pays-Bas / Japon en direct sur M6 dimanche 14 juin 2026

Dimanche 14 juin 2026 à 21:50, en direct du stade Arlington de Dallas au Texas, M6 diffusera le match de Coupe du Monde Pays-Bas / Japon.

Ce match promet un duel tactique passionnant entre deux nations habituées aux joutes mondiales et bien décidées à prendre une option sur les seizièmes de finale.

Quarts de finalistes en 2022, les Pays-Bas abordent ce tournoi nord-américain avec la ferme intention de prouver qu’ils appartiennent toujours au gratin mondial. Portée par une campagne de qualification prolifique (27 buts inscrits), la sélection néerlandaise veut marquer son territoire d'entrée.

Fini le statut d'outsider timide pour le Japon. Après avoir terrassé l'Allemagne et l'Espagne en 2022, ou encore le Brésil en amical ces dernières années, le Japon arrive en 2026 avec une confiance au plus haut. Les hommes du Soleil-Levant boxent désormais dans la catégorie des grands.

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