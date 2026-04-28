"Envoyé Spécial" jeudi 30 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 30 avril 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 30 avril 2026 :

Leur avenir est dans le pré

ls ont entre 15 et 20 ans. Leur rêve : devenir agriculteurs. Pendant plusieurs mois, Envoyé Spécial a suivi Malohé, Jeanne, Jérémy et Evan, quatre élèves du lycée agricole de Fontaines, en Saône-et-Loire.

Alors que certains rêvent d'une vie facile et de métiers bien rémunérés, ces lycéens font un tout autre choix. Ils s'engagent dans un secteur en crise et savent déjà qu'ils auront du mal à se dégager un salaire confortable.

Malohé a 15 ans. Rien ne la destinait à cette vie. Chez elle, pas de ferme, pas de tracteur. Juste un stage de troisième. Et une révélation : un jour, elle aura son propre élevage.

Evan, lui aussi, vient d'un autre univers. Sa vocation naît pendant le confinement. Alors que le pays s'arrête, il découvre la ferme de son voisin qui le prend sous son aile.

Pour b, 16 ans en seconde pro, la ferme n'est pas une découverte, c'est un héritage, comme son père, comme son grand-père avant lui. Mais il y a deux ans, son père meurt accidentellement après une chute du toit de la ferme. Depuis, il faut continuer, apprendre et grandir plus vite. L'exploitation repose désormais sur ses épaules et celles de sa mère.

Jeanne, elle, connaît trop bien cette vie. Cinquième génération d'agriculteurs, elle a vu son père s'épuiser et refuse de reproduire le même modèle. Elle veut changer les règles, questionner les conditions de travail et affirmer la place des femmes. Être « paysanne », dit-elle fièrement, indépendante et jamais dans l'ombre de qui que ce soit.

Quelles sont leurs motivations et comment sont-ils formés à l'heure du réchauffement climatique et du Mercosur ? Des défis sans précédent attendent cette nouvelle génération.

Un reportage d'Isabelle Sabourault, Léo Bensimon et Vincent Gobert.

Isolement des seniors : l’urgence invisible

Bruno, Michel, Danièle. Des vies ordinaires… devenues invisibles.

Ils vivent en pleine ville, ou au cœur d'un village normand, et pourtant personne ne les voit. Aujourd’hui en France, 750 000 seniors vivent sans aucun lien humain.

Certains meurent seuls, dans leur appartement, et des jours passent avant que quelqu'un s'en aperçoive. D’autres, rendus vulnérables par la solitude, deviennent des proies faciles pour des escrocs.

L'isolement des seniors n'est pas un fait divers. C'est une épidémie silencieuse. Selon le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres, le phénomène a bondi de 42 % en quatre ans.

C'est cette France invisible que ce reportage choisit de regarder en face. Pendant plusieurs semaines, l'équipe d’Envoyé Spécial a suivi des femmes qui enquêtent pour donner un dernier hommage aux morts isolés, des bénévoles qui écoutent les voix des séniors qui n'ont plus personne, et des hommes et des femmes qui tentent, chacun à leur façon, de renouer un fil.

Un reportage de Clément Le Goff, Matthieu Renier, Lilian Matigot et Amandine Stelletta.

Cuba, la parole libérée

Il n’y a plus d’essence, plus de touristes, les transports sont à l’arrêt, les coupures d’électricité se multiplient… À Cuba, plus la colère monte contre les pénuries, plus la parole se libère contre le régime.

Après le durcissement de l’embargo et les menaces guerrières proférées par Donald Trump contre le régime castriste, Envoyé Spécial est parti à la rencontre de ces Cubains dont la vie quotidienne a été bouleversée en quelques jours. Le régime en place depuis 67 ans par Fidel Castro n’arrive plus à les nourrir comme avant et les slogans du pouvoir ne convainquent plus grand monde. Tous expriment leur désir de changement avec ou sans les Américains.

Un reportage de Violaine Vermot Gaud, Baptiste Laigle et Sylvain Piot.