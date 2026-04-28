"Vintage Mecanic" : restauration d'une Alfa Romeo 2000 GT sur RMC Découverte jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 30 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 14ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Alfa Romeo 2000 GT.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x14 • Alfa Romeo 2000 GT

Dans ce nouvel épisode spectaculaire de Vintage Mecanic, Baptiste relève un défi hors norme avec une Alfa Romeo 2000 GT, cette vraie bombe italienne vintage comme on n'en fait plus.

Mais cette fois, la donne change : ce n'est pas notre expert qui a déniché ce joyau. C'est un passionné qui l'a missionné pour transformer cette GT en un restomod unique – classe et affûté, mais sans trahir l'esprit Alfa. Et le propriétaire ne plaisante pas : il a mis un véritable budget sur la table, 75 000 euros. Baptiste n'a donc aucune excuse pour se rater.

Le challenge s'annonce titanesque car qui dit restomod dit du sur-mesure, particulièrement en mécanique avec une révision moteur complète. Chaque étape représente un piège potentiel et la prise de risque est bien réelle pour notre expert automobile.

Côté carrosserie, le programme est ambitieux : Baptiste devra rabaisser la caisse pour obtenir un comportement routier plus dynamique, élargir les ailes et réaliser un relooking complet dans un esprit "Gentleman Racing". Un travail d'orfèvre qui exigera précision et créativité.

Si Baptiste parvient à mener cette transformation à bien, le résultat pourrait être une Alfa Restomod unique en son genre. Et pour notre expert ? La possibilité de réaliser une belle opération... à condition de respecter scrupuleusement le budget imparti.

Une restauration à haut risque et haute récompense, à suivre absolument dans Vintage Mecanic.