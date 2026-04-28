"Bonjour ! Avec vous" mercredi 29 avril 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 29 avril 2026 :
Les parents d'aujourd’hui ont-ils encore de l'autorité ?
Un sondage montre que 36% des Français trouvent que la fessée a des vertus éducatives.
Alors fessée… punition… autorité… Les parents sont perdus !
Anne Senequier, pédopsychiatre répondra à vos questions.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous