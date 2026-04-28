"Les maternelles XXL" mercredi 29 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 29 avril 2026 :
- Mon bébé miracle, malgré tous les obstacles
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le MMA, le sport total de combat
- Fin d’accouchement : douleurs aigües en vue
- Accoucher avec sa sage-femme à l’hôpital
- Puberté : petites confidences entre amies
- Les enfants, on s’habille en vitesse !
- Le camping, plébiscité sur les réseaux sociaux
- Les parents sont-ils de vrais copieurs ?
- Aurélie Valognes : son enfance, ses garçons…