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"Ça commence aujourd'hui" mercredi 29 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 196
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 29 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 29 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Leur vie avec un conjoint atteint d'un TDAH ? Un sport extrême !

Vivre avec un partenaire atteint d'un Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) est une aventure qui ne connaît pas de bouton « pause ». Entre les élans de créativité fulgurants, les oublis du quotidien et une gestion du temps parfois acrobatique, le quotidien s'apparente souvent à une discipline de haut niveau.

15:05 Nouvelles drogues, kétamines, chemsex : comment prévenir nos ados des risques ?

Faustine Bollaert accueille sur le plateau des invités qui ont sombré dans la spirale infernale de la drogue. Ils viennent témoigner pour nous avertir des dangers de ces substances illégales et extrêmement dangereuses.

Parmi eux, Sandra, la maman de Maxence, qui nous met en garde contre une nouvelle drogue de synthèse. Cette substance, sous forme de liquide pour cigarette électronique, est inodore et incolore. Son fils en a consommé et est tombé dans l'addiction.

Adam, 19 ans, a consommé à son insu une fiole contenant une substance qu'il ne connaissait pas à ce moment-là. Il s'est retrouvé en boîte de nuit, totalement déconnecté de ses capacités, sans savoir ce qui causait ces sensations étranges et inquiétantes.

Laura, élevée dans un environnement affectueux en Gironde, traverse une rupture amoureuse à l'adolescence qui la plonge dans un profond mal-être. Seule et perdue, elle développe des troubles du comportement alimentaire qui la conduisent à l'hospitalisation. À sa sortie, toujours fragile, elle commence à consommer de la drogue lors d'une soirée techno. L'addiction prend rapidement le contrôle de sa vie. Ce qui avait commencé comme une échappatoire devient, peu à peu, un nouveau piège.

Lors de plusieurs soirées de chemsex, Corentin découvre la consommation de drogues, et les rapports sexuels se multiplient pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Cette pratique expose à de nombreux risques pour la santé et à un déséquilibre personnel profond.

Si vous êtes concerné(e) directement ou indirectement, contactez Drogues Infos Service au 0800 23 13 13.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 10:00
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