"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes des Bouches-du-Rhône, vendredi 1er mai 2026 sur W9

Vendredi 1er mai 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui proposera une immersion avec les Gendarmes des Bouches-du-Rhône.

En 30 ans de service, l’adjudante Meriem a appris à désamorcer les conflits avant qu’ils ne s’enveniment. Avec ses collègues de la compagnie d’Istres, à l’ouest de Marseille, elle fait face à des violences physiques en hausse : +4 % entre 2024 et 2025. Pour ces gendarmes, chaque sortie sur le terrain peut faire la différence.

À Rognac, une simple course en VTC est sur le point de tourner à l’affrontement ! L’adjudante Meriem connaît bien le jeune client parti sans payer. Problème : il refuse de sortir de chez lui, et entre le chauffeur et le père du jeune homme, le ton monte…

Pour les situations les plus sensibles, le PSIG est mobilisé. Des menaces de mort sont signalées à Saint-Chamas. Au domicile de la victime présumée, le peloton d’intervention découvre que l’occupant porte un bracelet électronique. Et surtout, il possède un impressionnant arsenal d’armes ! Les gendarmes doivent rester sur leurs gardes : l’histoire est-elle vraiment ce qu’elle semble être ?

À Carry-le-Rouet, une patrouille remarque une voiture suspecte sur le bas-côté. Le jeune conducteur s’apprête à reprendre le volant après avoir inhalé du protoxyde d’azote. Ce « gaz hilarant » est en vente libre, mais ses effets sont dévastateurs. Rien que durant l’été 2025, près de 500 incidents graves liés à la consommation de ce produit ont été déplorés en France.