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"28 minutes" mercredi 29 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 235
"28 minutes" mercredi 29 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 29 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 29 avril 2026 :

L’artiste qui fait dialoguer les dessins en noir et blanc
"Le dessin est le premier art de l’enfance (...) Il était temps d’offrir à cet art une pleine dimension", souligne le dessinateur et écrivain Frédéric Pajak, cofondateur et directeur artistique du festival du dessin d’Arles. La quatrième édition se déroule du 18 avril au 17 mai 2026, avec pour président d’honneur la star du football Éric Cantona. Cette année, l’Italie est mise en avant avec des œuvres de Piranèse, Dino Buzzati ou encore Pier Paolo Pasolini.

Tentative d’assassinat : Donald Trump est-il juste victime de la violence politique de son pays ?
Samedi 25 avril, Donald Trump a échappé à une nouvelle tentative d’assassinat lors du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche à Washington. C’est la deuxième fois que le président américain est visé depuis sa réélection. La violence politique n’est pas nouvelle dans l’histoire américaine, mais comment analyser la flambée actuelle ?

1er mai : un tabou à lever pour travailler plus, ou un acquis à préserver ?
Faut-il autoriser les commerçants à travailler le 1er mai ? Gabriel Attal, président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, avait proposé une loi dans ce sens. Sa proposition avait été écartée face à la colère syndicale et remplacée par un projet de loi. Avant qu’il ne soit examiné, la consigne a été donnée pour cette année de ne pas pénaliser les commerçants “sous réserve que les conditions de volontariat et de rémunération doublée ce jour-là soient bien respectées".

Les éoliennes ont un impact sur la mortalité des chauves-souris, comme l’explique Xavier Mauduit qui revient sur l’histoire de ces mammifères.

Marie Bonnisseau nous explique l’opération lancée pour sauver Timmy, une baleine à bosse échouée au nord de l'Allemagne.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 14:59
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