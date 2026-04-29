"C ce soir" mercredi 29 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 29 avril 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 29 avril 2026 :

Carburants • Vers une pénurie ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France.

Patrice Geoffron, économiste.

Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie.

Matthieu Auzanneau, essayiste, spécialiste des questions pétrolières.

Anne-Claire Poirier, journaliste pour Vert le média.