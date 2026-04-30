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Sommaire de "50' Inside" samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 avril 2026 169
Sommaire de "50' Inside" samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 2 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu Les 15 ans de mariage de Kate & William.

Secret Actu Coup d'envoi de la saison à Majorque.

Le portrait Les confidences d'un invité exceptionnel : Nikos Aliagas.

Isabelle Ithurburu reçoit celui qui a été le visage de l’émission pendant plus de 15 ans : Nikos Aliagas. Souvenirs, anecdotes, humour et émotion… Qui est l’homme derrière l’animateur star ?

La Story Retour sur le phénomène du film Intouchables.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Les Voyages mystères.

Réserver des vacances sans savoir où on va, ni avec qui... Les voyages mystères séduisent de plus en plus de Français, avec leur lot de surprises… Ce saut dans l’inconnu est-il le gage de vacances réussies ?

Dernière modification le jeudi, 30 avril 2026 15:25
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