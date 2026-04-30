"C dans l'air" jeudi 30 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 30 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 30 avril 2026, Caroline Roux reçoit Philippe Tabarot, ministre des Transports.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de plusieurs experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

Général François Chauvancy, rédacteur en chef de la revue Défense de l’Union-IHEDN - Institut des hautes études de défense nationale.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

David Rigoulet-roze, chercheur associé à l’IRIS, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Leila abboud (en duplex), cheffe du bureau parisien du Financial Times.

Le thème de l'émission :

Le bras de fer se durcit entre les États-Unis et l’Iran. Donald Trump s’est dit prêt, hier, à prolonger le blocus dans le détroit d’Ormuz et à jouer la montre. Selon la presse américaine, il aurait demandé à ses conseillers de se préparer à une crise qui « pourrait durer des mois ».

Sur son réseau social, le président américain a durci le ton. « Les Iraniens sont étranglés comme un cochon farci. Monsieur gentil, c'est fini ! », a-t-il écrit, au-dessus d’un photomontage le montrant en costume sombre, lunettes noires et fusil d’assaut à la main. Avant d’ajouter : les Iraniens « ont intérêt à devenir intelligents, et vite ».

Dans une interview accordée au média Axios, le locataire de la Maison-Blanche se veut plus mesuré. Il assure que « le blocus est un peu plus efficace que les bombardements ». Une stratégie assumée : asphyxier le régime iranien, au risque d’entraîner le monde avec… et les marchés mondiaux où les prix du pétrole flambe.

Reste une question : Donald Trump peut-il tenir dans la durée ? Aux États-Unis, la pression monte. L’opinion publique s’inquiète de la hausse des prix à la pompe, et le camp républicain redoute l’impact à l’approche des élections de mi-mandat.

Hier, auditionné par la commission des forces armées de la Chambre des représentants, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a été vivement interpellé par les élus démocrates. Certains l’accusent de « mentir aux Américains depuis le premier jour » sur les motivations et l’évolution de cette guerre. Le coût du conflit est déjà estimé à 25 milliards de dollars.

Sur la scène internationale, les mises en garde se multiplient. Lors d’un échange téléphonique, Vladimir Poutine a évoqué des « conséquences dommageables » en cas d’escalade. De son côté, le président iranien, Masoud Pezeshkian, juge le blocus « voué à l’échec » et dénonce une source de déstabilisation durable dans le Golfe.

Téhéran agite aussi une autre menace : celle des câbles sous-marins. Ces infrastructures, essentielles à l’économie numérique mondiale, traversent le détroit d’Ormuz. Une zone stratégique, non seulement pour le pétrole et le gaz, mais aussi pour les flux de données entre l’Asie et l’Europe.

Alors, jusqu’où peut aller l’Iran ? Peut-il réellement s’attaquer à ces câbles vitaux ? Et les États-Unis sont-ils réellement prêts à s’engager dans un conflit long ?

L’Agence internationale de l’énergie alerte déjà : le monde pourrait être confronté à « un défi majeur sur le plan énergétique et économique ».

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.