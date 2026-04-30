"28 minutes" jeudi 30 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 30 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 30 avril 2026 :



Entre cette bergère et ses brebis, chaque été c’est la symphonie pastorale

Depuis une dizaine d’années, Florence Debove est bergère. Elle a découvert les métiers agricoles lorsque ses parents ont repris une ferme dans le Lot. Elle s’essaye ensuite à l’activité de chevrière en Ardèche puis celui de bergère dans les Alpes et les Pyrénées. Depuis, elle passe ses étés auprès de ses brebis. Dans son dernier livre « Sur tes pentes. Carnets d’estive » (éditions Arthaud), qu’elle a elle-même illustré, elle raconte son quotidien sous la forme intimiste d’un journal.

L’intelligence artificielle est-elle en train de bouleverser "l’art de la guerre"?

Ces dernières années, l’usage de l’intelligence artificielle s’est propagé à toutes les strates de la guerre. Celle des États-Unis et d’Israël contre l’Iran illustre parfaitement la puissance de ces nouveaux outils qui ont notamment permis de neutraliser l’ayatollah Ali Khamenei, pourtant ultra-protégé. Mais cette utilisation militaire comporte de nombreux dangers, surtout en cas d’erreur. En février, l’école de Minab, en Iran, est bombardée, faisant 168 victimes. De nombreux experts suspectent une erreur de ciblage par l’IA. Ces nouveaux dispositifs posent également la question de la responsabilité, certains drones pouvant d’ailleurs tirer sans intervention humaine.

Enfin, à la veille du 1er mai, Xavier Mauduit revient sur l’origine du mot "travail", du latin "tripalium, un instrument qui est devenu un objet de torture.

Marie Bonnisseau s’intéresse à une nouvelle recommandation de la mairie de Tokyo pour faire baisser la facture énergétique : venir en short au travail cet été.