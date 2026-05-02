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"Appels d'urgence" en immersion avec la Police de Béziers, lundi 4 mai 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 84
"Appels d'urgence" en immersion avec la Police de Béziers, lundi 4 mai 2026 sur TFX

Lundi 4 mai 2026 à 21:10, Hélène Mannarino présentera sur TFX un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" qui proposera une immersion avec la police tout-terrain de Béziers en lutte contre la délinquance.

Agressions, trafics, vols à l'étalage, et quelques missions hors du commun... À Béziers, les policiers ne s'arrêtent jamais.

240 policiers sont mobilisés pour veiller à la tranquillité des 80 000 habitants de cette ville touristique. Chaque jour, ils traquent les délinquants avec un mot d'ordre : tolérance zéro.

Suivez ces agents dans une mission étonnante où ils tenteront de mettre fin à un fléau de plus en plus répandu : des drones qui survolent les prisons et qui livrent des stupéfiants directement aux fenêtres des détenus !

Pour appréhender les pilotes en flagrant délit, ils devront se livrer à un véritable jeu du chat et de la souris.

Les policiers seront également confrontés à une catastrophe imprévue : une inondation dans un grand magasin. Les canalisations ont lâché, les rayons sont inondés, et surtout, le toit menace de s'effondrer sur les clients...

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