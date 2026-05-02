recherche
Magazines

"Les Rencontres du Papotin" avec Catherine Deneuve samedi 2 mai 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 248
"Les Rencontres du Papotin" avec Catherine Deneuve samedi 2 mai 2026 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 2 mai 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre de la comédienne Catherine Deneuve.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Catherine Deneuve face à la rédaction du Papotin

Icône du cinéma français et international, Catherine Deneuve a marqué l'histoire du septième art par son élégance, sa liberté et la richesse de ses rôles. C'est un événement pour la rédaction du Papotin de la recevoir dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin.

Avec sincérité et enthousiasme, elle s'est prêtée au jeu des échanges, entre questions inattendues, rire et moments de complicité.

Une émission joyeuse, pleine de surprises, résolument Papotin à ne pas manquer samedi 2 mai 2026 à 20:30 sur France 2.

Dernière modification le samedi, 02 mai 2026 14:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

02 mai 2026 - 15:11

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

02 mai 2026 - 15:11

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

02 mai 2026 - 15:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...