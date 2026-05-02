"C dans l'air" samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 2 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 2 mai 2026, Aurélie Casse reçoit Stéphane Voirin, compagnon d'Agnès Lassalle, professeure tuée par un élève en 2023.

Il avait ému le monde entier en dansant près du cercueil de sa compagne, Agnès Lassalle, professeure d’espagnol poignardée par l’un de ses élèves en février 2023.

Plus de trois ans après les faits, la cour d’assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques a rendu son verdict, condamnant l’auteur à 15 ans de réclusion criminelle, avec reconnaissance d’une altération du discernement au moment des faits. L’avocat de la défense a souhaité que ce procès serve de « leçon », appelant à une « attention particulière » pour la prise en charge des adolescents souffrant de troubles psychiatriques, qui passent « en dessous des radars ». La famille d’Agnès Lassalle a annoncé ne pas faire appel.

Son compagnon, Stéphane Voirin, revient pour la première fois sur cette décision de justice, sur sa reconstruction personnelle et sur le débat plus large autour de la sécurité du personnel éducatif.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Romuald Sciora, essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS.

Corentin Sellin, professeur d’histoire et chroniqueur politique américaine pour le site Les Jours.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph.

Le thème de l'émission :

Iran : Trump peut-il tenir ?

« Les hostilités sont terminées ». Par ces mots, Donald Trump a justifié hier de se passer du feu vert du Congrès pour la guerre en Iran. Au bout de soixante jours de conflit, l’exécutif américain doit normalement obtenir une autorisation de celui-ci pour mener une guerre. Le président cherche en réalité toujours une porte de sortie à ce conflit alors que le blocage du détroit d'Ormuz semble parti pour durer. Trump a de surcroît affirmé ne pas être "satisfait" d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix, renouvelant sa menace de "pulvériser" la République islamique en cas d'échec de la diplomatie.

Le président américain continue donc coûte que coûte, malgré le décalage croissant avec l’opinion publique. Cette guerre, qui a entraîné une forte hausse des prix de l’essence, est très impopulaire. Les Américains sont aussi de plus en plus critiques à l’égard de la politique de Donald Trump. Sa cote de popularité ne cesse de chuter : elle est tombée à son niveau le plus bas depuis le début de son deuxième mandat.

Inquiets, les républicains de Trump craignent de perdre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre. Bien qu’une large majorité de républicains (78 %) continuent de soutenir Trump, 41 % des membres de son parti désapprouvent sa gestion du coût de la vie. Les électeurs indépendants inscrits, un groupe potentiellement décisif, penchent en faveur des démocrates avec quatorze points d’avance.

Une partie de l'opinion se braque donc, y compris chez les vétérans, ces héros de guerre très respectés par l'Amérique. Le conflit au Moyen-Orient les divise : ils connaissent le prix de la guerre, ces vies perdues, ces traumatismes, et ces conséquences graves sur l'économie. Certains estiment que le président de leur pays ment, tandis que d'autres ne doutent pas deses bonnes intentions. Les récentes critiques de Trump envers le pape ont aussi choqué bon nombre d'entre eux.

Alors, où en est la stratégie de Trump face à l'Iran ? Ce conflit lui coûtera-t-il les élections de mi-mandat ? Pourquoi les vétérans américains sont-ils si divisés face à cette guerre ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.