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"Beau Geste" dimanche 3 mai 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 198
"Beau Geste" dimanche 3 mai 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 3 mai 2026 à 22:45, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure vous propose un avant-goût exclusif du 79ème Festival de Cannes.

Pierre Lescure sera aux côtés d'Anaïs Demoustier et Pio Marmaï qui feront l'ouverture du Festival avec « La Vénus électrique ».

Beau Geste vous emmènera sur le tournage du film « Histoires parallèles » dans lequel le réalisateur iranien Asghar Farhadi a réuni Isabelle Huppert, Virginie Efira, Catherine Deneuve, Pierre Niney et Vincent Cassel. Ce sera la montée des marches la plus chic Festival...

Beau Geste diffusera un sujet sur le film « Autofiction » de Pedro Almodovar, toujours en quête de sa première palme d'or.

Beau Geste proposera également un sujet sur Meryl Streep à l'occasion de la sortie du film « Le Diable s'habille en Prada 2 ».

Dans son « Petit Beau Geste »Alexandra Bocquet allonge José Garcia pour une séance de psychanalyse...

Beau Geste vous fera découvrir un bidonville entièrement reconstitué par une talentueuse chef décoratrice sur le tournage du prochain film de Mounia Meddour« Malika ».

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 11:01
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