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"Ça commence aujourd'hui" lundi 4 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 4 mai 2026 240
"Ça commence aujourd'hui" lundi 4 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 4 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 À force de harcèlement, ils les ont poussées au suicide

Chaque année, de nombreux drames mettent en lumière les conséquences dévastatrices du harcèlement, qu'il soit scolaire, professionnel ou numérique. Sous la pression constante d'agressions répétées et d'un isolement social croissant, plusieurs victimes mettent fin à leurs jours, ne voyant plus d'autre issue à leur souffrance.

15:05 Amour, amitié : une femme leur a tendu un piège

Faustine Bollaert accueille sur le plateau des invités qui se sont fait arnaquer, berner ou même piéger par une femme dans laquelle ils avaient pourtant entièrement confiance. C'était leur épouse ou bien leur meilleure amie, mais ces histoires en apparence idylliques ont viré à la trahison, parfois même au cauchemar.

Certains ont perdu des dizaines de milliers d'euros, Turan, lui, aurait même pu perdre la vie. Marié depuis 18 ans, Turan a été victime d'un complot orchestré par sa propre épouse, qui avait prévu de le faire assassiner afin de toucher l'argent de son assurance. Poignardé à maintes reprises, il est parvenu à échapper à la mort.

Isidore est marié depuis plus d'un an lorsqu'il découvre que sa femme, épousée en Inde, s'est fiancée à un autre homme alors que leur mariage ne datait que de quatre mois. Elle est parvenue entre temps à lui extorquer beaucoup d'argent.

Une amie de Céline et de Jean-Jacques va venir briser la quiétude du couple en les manipulant de façon très habile. Jean-Jacques tombe dans ce piège et lui prête une forte somme d'argent avant de réaliser l'ampleur de la supercherie.

Dernière modification le lundi, 04 mai 2026 08:56
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