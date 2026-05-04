recherche
Magazines

"La grande librairie" mercredi 6 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 4 mai 2026 285
"La grande librairie" mercredi 6 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10 sur France 5, Augustin Trapenard vous propose un numéro spécial de "La grande librairie" qui se délocalise sur les îles françaises. Voici les invités de cette "Grande Librairie vagabonde".

Après le succès de La Grande Librairie vagabonde qui se déployait à travers nos campagnes, cap cette année sur les îles françaises !

Lieux d’écriture, de beauté et de mystères, les îles fascinent et regorgent d’histoires, de contes et de mythes.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre d’écrivains et d’écrivaines qui racontent ces territoires insulaires.

Sur les mers et en Bretagne avec la navigatrice Isabelle Autissier, en Corse avec le prix Goncourt Jérôme Ferrari, en Martinique avec un autre prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, sur les terres guadeloupéennes avec la romancière Estelle-Sarah Bulle, en Méditerranée sur l’île de Porquerolles avec l’écrivain Alain Damasio, auteur des Furtifs, à la rencontre du tissu associatif littéraire de l’île de Mayotte et en Polynésie française avec la romancière Chantal Spitz.

Dernière modification le lundi, 04 mai 2026 11:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Cauchemar en cuisine&quot; à Langeron mercredi 6 mai 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

"Cauchemar en cuisine" à Langeron mercredi 6 mai 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

04 mai 2026 - 12:02

Sur le même thème...

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; lundi 4 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" lundi 4 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

04 mai 2026 - 08:51

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

03 mai 2026 - 11:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...