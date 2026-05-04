"La grande librairie" mercredi 6 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10 sur France 5, Augustin Trapenard vous propose un numéro spécial de "La grande librairie" qui se délocalise sur les îles françaises. Voici les invités de cette "Grande Librairie vagabonde".

Après le succès de La Grande Librairie vagabonde qui se déployait à travers nos campagnes, cap cette année sur les îles françaises !

Lieux d’écriture, de beauté et de mystères, les îles fascinent et regorgent d’histoires, de contes et de mythes.

Augustin Trapenard est allé à la rencontre d’écrivains et d’écrivaines qui racontent ces territoires insulaires.

Sur les mers et en Bretagne avec la navigatrice Isabelle Autissier, en Corse avec le prix Goncourt Jérôme Ferrari, en Martinique avec un autre prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, sur les terres guadeloupéennes avec la romancière Estelle-Sarah Bulle, en Méditerranée sur l’île de Porquerolles avec l’écrivain Alain Damasio, auteur des Furtifs, à la rencontre du tissu associatif littéraire de l’île de Mayotte et en Polynésie française avec la romancière Chantal Spitz.