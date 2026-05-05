"Envoyé Spécial" jeudi 7 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 7 mai 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 7 mai 2026 :

Logement : ils cohabitent malgré eux

En pleine crise du logement, jamais les Français n’ont été si nombreux à vivre en colocation. Une situation loin d’être toujours choisie.

La vie en commun n’est plus seulement associée à la période d’études : 44 % des candidats à des colocations sont des actifs et la moitié d’entre eux sont en CDI. Ce côté « Auberge espagnole », promesse de convivialité, de soirées festives, voire de rencontres amoureuses, peut séduire. Mais parfois, la colocation c’est aussi une impression de régression sociale.

À Strasbourg, Mathilde, aide-soignante en CDI, cherche désespérément un deux pièces depuis des mois. Seule solution pour se loger : elle s’est résignée à une colocation avec deux étudiantes, au mode de vie très différent. Elie, lui, a débarqué à Paris après avoir trouvé un emploi dans une salle de sport. Il a dû se résoudre à louer une chambre dans le petit appartement de Serge, 67 ans. L’un fait des bons petits plats quand l’autre ne boit que des boissons protéinées, mais ils se sont mis à faire des séances de sport ensemble. Sabine, suite au départ de son conjoint, ne peut plus assumer seule le loyer de sa grande maison. Elle a du prendre 4 colocataires, tous des actifs. L’ambiance est sympathique mais la logistique lourde à gérer. Quant à Camille, elle a été obligée de retourner vivre chez sa mère avec son fils de 8 ans. Une cohabitation pas toujours facile, surtout sur les sujets d’éducation…

Ce manque de logements a aussi donné des idées à certains entrepreneurs : ils rachètent et rénovent de grandes maisons pour en faire des colocations géantes. On appelle cela « le coliving ». À Maisons-Alfort, 14 personnes, de 26 à 53 ans, se sont installées ensemble : l’un travaille dans un labo pharmaceutique, une autre dans les ressources humaines, une autre est comédienne… Chacun a une petite chambre, mais il y a de très grands espaces communs, jardin, salle de sport, apéros, barbecue… Une sorte « d'auberge espagnole » 2.0. Pour les propriétaires, c’est un filon très rentable : ces chambres avec services sont souvent louées bien au-delà des prix du marché.

Un reportage d'Emmanuelle Msika, Clément Brelet et Florent Bardos – Cartel Presse.

La clinique qui sauve les ados

Ils ont entre 12 et 18 ans, et leur vie s'est mise en pause.

En France, un adolescent sur quatre souffre aujourd'hui de troubles psychiques, et les structures capables de les accueillir manquent cruellement.

Près de Marseille, une clinique psychiatrique spécialisée accueille en hôpital de jour des adolescents parmi les plus fragiles. Pendant six mois, Envoyé Spécial a suivi la thérapie de Jean Louis, Sicilia et Sacha, trois jeunes atteints de dépression, TDAH, addiction aux écrans, dans leur combat quotidien pour reprendre goût à la vie. Aux côtés des soignants, des psychiatres, et de parents souvent démunis face à la souffrance de leur enfant, Envoyé Spécial a filmé leurs hauts et leurs bas, leurs rechutes et leurs victoires.

Un document inédit, dans un lieu où soigner passe autant par la parole que par le lien.

Un reportage de Romain Boutilly, Juliette Jonas, Luis Marques et Adrien Mellot.