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"Vintage Mecanic" : restauration d'une Mercedes SL 55 AMG sur RMC Découverte jeudi 7 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 5 mai 2026 239
"Vintage Mecanic" : restauration d'une Mercedes SL 55 AMG sur RMC Découverte jeudi 7 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 7 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 15ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Mercedes SL 55 AMG.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x15 Mercedes SL 55 AMG

Pour cet épisode spécial, Baptiste voit les choses en grand. Notre expert ne s’est pas contenté d’une seule voiture : il a acquis aux enchères un lot de deux Mercedes, une SL 55 AMG et une SL R230 équipée du rarissime kit Lorinser. Son objectif ? Fusionner les deux pour créer une SL 55 AMG Lorinser unique, plus valorisable sur le marché.

Ce roadster de luxe, dans une version brute conçue pour avaler l’asphalte dans un confort royal, cache cependant de sérieux problèmes. Dès les premiers tours de clé, la voiture fume bleu, rarement bon signe. Le V8 compressé émet également un bruit inquiétant, imposant une investigation moteur approfondie.

L’autre gros dossier concerne la carrosserie : Baptiste devra démonter le kit Lorinser de la voiture donneuse et l’adapter parfaitement à la SL 55 AMG, un travail minutieux exigeant patience et savoir-faire.

Mission sous haute tension : notre expert devra tenir le budget au cordeau pour espérer réaliser une plus-value et créer une SL 55 AMG Lorinser véritablement unique.

Dernière modification le mardi, 05 mai 2026 15:26
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