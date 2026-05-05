"28 minutes" mardi 5 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 5 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 5 mai 2026 :



Etty Hillesum, juive, intellectuelle, mystique : mourir sans haine à Auschwitz

Le réalisateur et scénariste israélien Hagai Levi, à qui l’on doit la version originale de la série "En thérapie", s’empare des journaux intimes d’Etty Hillesum, écrits entre 1941 et 1943, pour en proposer une adaptation en deux formats différents : une série et un film. Il retrace le destin de cette intellectuelle juive néerlandaise qui, en 1941, a choisi d’intégrer le camp de transit de Westerbork, pour apporter des soins à la population juive qui s’y trouve. Elle est assassinée en 1943 à Auschwitz à l’âge de 29 ans. La série est disponible le 13 mai sur arte.tv et le film sort en salles le 6 mai.

Retrait des troupes américaines en Europe : opportunité ou vulnérabilité accrue ?

Le président américain a annoncé vendredi 1er mai le retrait d’au moins 5.000 militaires d’Allemagne, sur les 40.000 stationnés de façon permanente. Cette décision s’inscrit dans un climat de tension diplomatique, alors que le chancelier Friedrich Merz a récemment critiqué la stratégie américaine, estimant que les États-Unis n’ont “visiblement aucune stratégie en Iran et se font humilier”. Donald Trump reproche plus largement aux Européens leur manque de soutien dans la guerre en Iran et agite la menace d’un désengagement militaire accru du continent, notamment en Italie et en Espagne.

Xavier Mauduit revient sur l’histoire de Sophie la girafe, ce jouet en caoutchouc incontournable de la panoplie du nouveau-né, qui est, contrairement à ce que l’on pense, produit en Chine.

Marie Bonnisseau nous révèle que nous parlons de moins en moins : selon les travaux de chercheurs américains, nous utilisons 338 mots de moins au quotidien qu’il y a quinze ans.