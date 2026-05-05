"C ce soir" mardi 5 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 5 mai 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 5 mai 2026 :

Ormuz • La nouvelle bataille navale ?

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Amélie Ferey de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire.

Mikaa Blugeon-Mered, chercheur.

Michael Benhamou, expert militaire.

Florian Louis, historien des relations internationales.

Yara Rizk, cheffe de service adjointe à CFNews.