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"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes du Tan, vendredi 8 mai 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 101
"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes du Tan, vendredi 8 mai 2026 sur W9

Vendredi 8 mai 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes du Tarn : quand ça part en vrille, ils sont sur le coup ! ».

Une ceinture « oubliée », un coup de fil au volant, un stop grillé… Des infractions en apparence banales, mais qui peuvent provoquer des drames.

Nicolas intervient sur une violente collision à un croisement. Arnaud, lui, est dépêché sur un impressionnant carambolage en pleine ligne droite a priori sans danger. Ces deux gendarmes font partie de la brigade de Gaillac. Dans cette ville du Tarn, à 50 kilomètres au nord-est de Toulouse, le nombre d’accidents de la route a doublé en dix ans.

Entre deux contrôles routiers, Yaad tente de freiner la hausse des cambriolages. Argent liquide, bijoux, matériel high-tech : en 2025, 4 habitations ont été dévalisées chaque jour dans le Tarn. Sur l’une de ces affaires, il tient une piste sérieuse ! Si les voleurs opèrent généralement en moins de dix minutes, ils peuvent parfois laisser de précieux indices derrière eux. Et Yaad a l’œil pour les repérer…

Les gendarmes doivent aussi gérer des accès de violence. Matthieu est appelé en urgence en plein centre-ville pour une rixe entre deux familles de gens du voyage. Coups, dégradations, menaces : il doit agir vite pour éviter des représailles.

Autre préoccupation : les violences intra-familiales, en hausse de 11 % depuis 2016. Malgré une interdiction d’approcher, un homme est revenu chez son ex-compagne provoquer une nouvelle dispute. Matthieu doit faire respecter la loi.

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