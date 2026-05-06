"28 minutes" mercredi 6 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 6 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 6 mai 2026 :



Écrire des romans pour mieux regarder le monde

Maylis de Kerangal publie “La lentille et le roman” (éditions Verdier), un texte dans lequel elle explore les liens entre optique et littérature. Ce livre reprend les idées d’une conférence qu’elle a donnée en 2024 et s’entrelace d’extraits de ses romans, de “Corniche Kennedy” à “Jour de ressac”, en passant par “Naissance d’un pont”. Atteinte de plusieurs problèmes de vue, le roman est, pour elle, un instrument à travers lequel la réalité se révèle, se déforme et se réinvente.

Présidentielle 2027 : l’impossible union à gauche pour accéder à l'Élysée ?

Mardi 5 mai, les partisans d’une primaire destinée à désigner un candidat unique de la gauche se sont réunis en meeting à la Bellevilloise, à Paris, à l’occasion des 90 ans de la victoire du Front populaire en 1936. Parmi eux, Clémentine Autain, Marine Tondelier, François Ruffin et Olivier Faure. Alors que la participation du Parti socialiste reste incertaine, Raphaël Glucksmann, coprésident de Place publique, a déjà annoncé qu’il n’y participerait pas. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a officialisé, la semaine dernière, sa candidature pour 2027, éloignant un peu plus la perspective d’une candidature commune à gauche.

Xavier Mauduit revient sur l’histoire du trésor de la Banque de France et de ses réserves d'or. Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait nommer l'un de ses proches et ancien directeur du Trésor, Emmanuel Moulin, comme prochain gouverneur de la Banque de France.

Marie Bonnisseau nous parle d’une nouvelle tendance brésilienne : des groupes WhatsApp dédiés uniquement au sifflement.