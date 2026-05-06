"C ce soir" mercredi 6 mai 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Mercredi 6 mai 2026 à 22:40 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 23 avril 2026 :

Travail et I.A. • Le grand bouleversement ?

C’est une vague de plans sociaux enclenchée aux États-Unis et qui commence à toucher la France : chez Seb, chez Renault, dans le secteur bancaire....

Partout, la même raison invoquée : l’irruption de l’intelligence artificielle. 5 millions d’emplois français seraient menacés dans les 5 prochaines années… On a longtemps cru que la technologie remplacerait d’abord les tâches manuelles, répétitives, peu qualifiées ; mais avec l’IA le choc est ailleurs.

Alors faut-il craindre la “job apocalypse” des cadres et des cols blancs que certains prophétisent ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Olivier Babeau, économiste, essayiste, président du think tank Institut Sapiens.

Axelle Arquie, économiste au CEPII, co-fondatrice de l'Observatoire des Emplois Menacés et Émergents.

Olivier Sibony, professeur à HEC Paris, spécialiste de la prise de décision stratégique.

Dominique Méda, professeure de sociologie à l’université Paris-Dauphine, philosophe.

Luc Mathieu, secrétaire national CFDT, en charge notamment des questions liées au numérique.

Jacques Pommeraud, PDG d’Inetum, entreprise de services numériques (ESN) implantée dans 19 pays et regroupant 26 000 collaborateurs, travaillant sur un projet de jumeau numérique