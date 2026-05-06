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"Les maternelles XXL" jeudi 7 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 232
"Les maternelles XXL" jeudi 7 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Jeudi 7 mai 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire jeudi 7 mai 2026 :

  • À 6 ans, j’ai été grièvement brûlée par un barbecue

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • On a testé le yoga aérien pour femmes enceintes
  • Chez l’enfant, un panaris est si vite arrivé
  • Philo : le bac approche !
  • Vive les voyages scolaires !
  • Les essentiels pour coucher votre bébé
  • De l’utilité des listes de divorce
  • Il est mort le lapin…
  • Chantal Goya, son enfance, sa famille.
Dernière modification le mercredi, 06 mai 2026 21:04
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