"Les maternelles XXL" jeudi 7 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 7 mai 2026 :
- À 6 ans, j’ai été grièvement brûlée par un barbecue
Les autres sujets traités dans l'émission :
- On a testé le yoga aérien pour femmes enceintes
- Chez l’enfant, un panaris est si vite arrivé
- Philo : le bac approche !
- Vive les voyages scolaires !
- Les essentiels pour coucher votre bébé
- De l’utilité des listes de divorce
- Il est mort le lapin…
- Chantal Goya, son enfance, sa famille.