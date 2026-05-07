"Ça commence aujourd'hui" jeudi 7 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 7 mai 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Amoureuses d'un manipulateur, elles ont basculé dans la prostitution

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont basculées dans la prostitution sous l’influence d’un manipulateur.

Très amoureuse de son ex, Ilona a accepté, pour le satisfaire, d’ouvrir des comptes privés de photos dénudées, de faire des shows en ligne, et qu’il diffuse des vidéos de leurs ébats sur des sites pornos gratuits. Ilona est allée jusqu’à se prostituer avec un client. Pour son conjoint, elle n’existait qu’à travers son corps, prenant plaisir à la “partager” avec d’autres hommes. Ilona a perdu toute estime d’elle-même et a même tenté de mettre fin à ses jours.

Vigdis a entretenu une relation avec un homme qui voulait tout contrôler : son corps, son poids, ses tenues, ses fantasmes, sa sexualité. Il a fini par la harceler pour qu’elle accepte de faire des vidéos à caractère sexuel payantes. Elle a fini par le quitter avant de céder.

15:05 Elles ont fait le choix de laisser leur enfant à l'adoption

Faustine Bollaert reçoit 3 invitées qui se livrent avec sincérité sur un événement bouleversant.

Tombée enceinte accidentellement à 15 ans, Emmanuelle a gardé sa grossesse secrète jusqu’au 7e mois. Trop jeune, elle a préféré accoucher sous X pour le bien-être de sa fille. La fille qu’Emmanuelle a placée à l'adoption a aujourd’hui 33 ans et depuis 2002, elle peut consulter son dossier avec toutes les informations sur sa mère, mais elle ne l’a toujours pas fait.

À 21 ans, Alexandrine a été violée par un inconnu dans la rue. 6 mois plus tard, elle découvrait sa grossesse. Traumatisée par son agression et sans moyens pour s’occuper de sa fille, elle a accouché sous X. Elle a laissé toutes ses informations dans le dossier de son enfant.

Manel, maman d'un petit garçon de 4 ans, a récemment accouché sous X. Suite à une nouvelle relation, elle tombe enceinte, mais l'homme ne veut pas assumer ce bébe. Manel ne se voit pas assumer ce nouvel enfant seul et décide de le placer. Mais après la naissance et le transfert du bébé, elle souhaite le récupérer.

Des témoignages forts.