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"Complément d'enquête" sur le casse du Musée du Louvre, jeudi 7 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 166
"Complément d'enquête" sur le casse du Musée du Louvre, jeudi 7 mai 2026 sur France 2

Jeudi 7 mai 2026 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx présentera un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui proposera une immersion dans les coulisses du casse, celui du Musée du Louvre.

En octobre 2025, un commando s’introduit au Louvre et y dérobe plusieurs bijoux parmi les joyaux de la Couronne, un butin à la valeur historique inestimable. Comment le système de sécurité a-t-il pu être déjoué ? Y a-t-il eu des dysfonctionnements ? Qui est le commanditaire ? "Complément d’enquête" sur l’un des plus grands symboles du rayonnement français et sur ses défaillances.

Ce sont en tout et pour tout 3 minutes et 19 secondes qui ont fait le tour de la planète, 3 minutes et 19 secondes qui ont sidéré les Français : le temps d’un incroyable cambriolage éclair dans l’un des plus prestigieux musées du monde.

Le 19 octobre 2025, en pleine matinée, sous les yeux ébahis des gardiens et des visiteurs, un commando s’introduit au Louvre par la fenêtre de la galerie Apollon et y dérobe plusieurs bijoux parmi les joyaux de la Couronne, un butin à la valeur historique inestimable.

Comment le système de sécurité du musée le plus visité au monde a-t-il pu être déjoué aussi facilement ? Qui sont ces cambrioleurs et ont-ils agi pour le compte d’un mystérieux commanditaire ?

Des alertes ignorées ?

Images inédites du vol de bijoux, témoignages exclusifs d’un agent sur place et d’un proche de l’un des cambrioleurs, écoutes téléphoniques : alors qu’une commission d’enquête parlementaire est chargée de tirer toutes les leçons de ce fiasco, "Complément d'enquête" révèle les coulisses du casse du siècle et remonte le fil des responsabilités.

Y a-t-il eu des dysfonctionnements, des alertes ignorées au sein de cette institution culturelle plus que réputée ? Le Louvre a accepté d’ouvrir ses portes aux caméras du magazine. Surfréquentation, infrastructures vieillissantes voire vétustes, le musée de tous les superlatifs doit désormais faire face à de nombreux défis.

Quel avenir pour le grand projet de réaménagement ?

Le grand projet “Nouvelle Renaissance du Louvre” initié par Emmanuel Macron en janvier 2025 est censé y répondre. Mais a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions ? Ses détracteurs fustigent un plan au coût colossal porté par un président qui souhaiterait surtout imprimer sa marque dans la capitale, comme d’autres avant lui.

Une enquête de Pierre-Stéphane Fort, Henri Dreyfus et Marielle Krouk avec StudioFact.

Dans les fauteuils rouges :

Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture (2020-2022).

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