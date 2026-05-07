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"C dans l'air" jeudi 7 mai 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 133
"C dans l'air" jeudi 7 mai 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 7 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 7 mai 2026, Caroline Roux reçoit Douglas Kennedy, écrivain, auteur de "L'homme qui n'avait pas assez d'une vie", aux éditions Belfond.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de plusieurs experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anne-Claude Crémieux, infectiologue et présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute autorité de Santé (HAS).

Nicolas Berrod, chef de service adjoint et spécialiste santé au Parisien.

Anne Sénéquier, psychiatre et chercheuse à l’IRIS.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Anne Lavergne, responsable du laboratoire associé au Centre National de Référence des Hantavirus - Institut Pasteur de Guyane.

Le thème de l'émission :

Le paquebot MV Hondius continue d’inquiéter les autorités sanitaires. Après plusieurs décès liés à l’hantavirus, une vaste enquête est en cours pour retrouver le patient zéro et identifier les passagers contaminés. Des voyageurs ont déjà été localisés en Europe et en Afrique, pendant que le bateau poursuit sa route vers les Canaries sous haute surveillance.

L’hantavirus se transmet normalement par les rongeurs, via des particules contaminées dans l’air. Mais la souche détectée sur le navire, le virus Andes, peut passer d’humain à humain rendant cette affaire particulièrement sensible. Aux Canaries, où les quelque 150 passagers et membres d'équipage seront mis sous surveillance à partir de samedi, certains habitants craignent un retour des angoisses liées au Covid.

En France, une autre menace progresse : les maladies transmises par le moustique tigre. Le chikungunya, la dengue ou encore le virus Zika circulent désormais plus facilement sur le territoire. En 2025, la France a enregistré un nombre record de cas autochtones de chikungunya, c’est-à-dire des contaminations directement sur place, avec plus de 800 dépistages. Le moustique tigre, aujourd’hui implanté dans la quasi-totalité du pays, gagne du terrain avec des hivers plus doux et des températures plus élevées.

Aux États-Unis, les médecins s’alarment du recul de la vaccination. La rougeole repart à la hausse dans plusieurs États et les débats autour des vaccins se durcissent. Robert Kennedy Jr, devenu ministre de la Santé, reste très critiqué pour ses positions jugées ambiguës sur la vaccination. Plusieurs scientifiques craignent que cette défiance entraîne le retour de maladies jusque-là sous contrôle.

Le cas du MV Hondius peut-il devenir une nouvelle crise sanitaire internationale ? Peut-on s’attendre à davantage de cas de chikungunya en France ? Pourquoi la vaccination recule-t-elle aux États-Unis ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le jeudi, 07 mai 2026 15:40
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