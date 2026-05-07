"28 minutes" jeudi 7 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 7 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 7 mai 2026 :



Relance de la natalité : “la politique du chèque”, une mauvaise solution ?

En 2025, en France, le nombre de naissances s’est établi autour de 645 000 enfants, avec un indicateur conjoncturel de fécondité estimé à 1,56 enfant par femme. À l'image des autres pays européens, la France connaît une importante chute de sa natalité. Mardi 5 mai, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan a proposé plusieurs pistes pour relancer la natalité dans le pays.

L'économiste Thibault Prebay, auteur de "Démographie, la bombe tranquille" (éditions du Rocher) est l'invité d'Élisabeth Quin pour analyser ce recul démographique.

Défilé du 9 mai réduit, perte de terrain en Ukraine : Vladimir Poutine en difficulté ?

Pour la première fois depuis l’été 2023, l’armée russe a perdu du terrain en Ukraine: la zone contrôlée par le Kremlin a diminué de 120 km2 en avril, selon l’Institut pour l’étude de la guerre. Cela s’explique par des contre-attaques ukrainiennes terrestres, des frappes à moyenne portée et la désorganisation des systèmes de communication de l’armée russe qui, depuis février, ne peut plus utiliser les réseaux Starlink, selon le même institut. Cette perte de terrain n’empêche pas la Russie de continuer à frapper massivement l’Ukraine : des bombardements russes ont fait plus de 20 morts, mardi 5 mai. Dans le même temps, les festivités russes du 9 mai ont été revues à la baisse par rapport au défilé de l’an dernier, qui avait pris des allures de véritable démonstration de force.

La NASA a dévoilé 12 000 images inédites prises par la mission Artemis II. L’occasion pour Xavier Mauduit de nous parler d’Artémis, l’une des déesses de la Lune dans la mythologie grecque.

Marie Bonnisseau revient sur les déclarations du patron de Ryanair qui réclame l’interdiction de l’alcool tôt le matin dans les aéroports.